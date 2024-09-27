Кажуть, що апетит приходить під час їжі, але будьте певні – він розіграється від самого вигляду цієї страви. Його основу складають овочі, тож ви не порушите планів щодо здорового харчування, інформує food and mood.

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Рецепт кіша з оригінальним виглядом

Час: 1 година 15 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

основа:

– 1 яйце та сіль;

– 50 грамів маргарину;

– 200 грамів муки;

– 3 столові ложки води;

овочі:

– кабачок;

– баклажан;

– морква;

соус:

– 200 грамів натурального йогурту;

– тертий сир;

– часник;

– прованські трави;

– яйце.

Приготування:

Спочатку готуємо основу. Яйце збиваємо з водою та сіллю. Додаємо маргарин та просіяне борошно, замішуємо тісто та ставимо на 30 хвилин у холодильник. Підготуйте овочі: кабачок та баклажан промийте, моркву почистіть від шкірки. За допомогою овочечистки наріжте овочі пластинами. Змішуємо всі інгредієнти соусу. 2/3 соусу викладіть на розкатану та викладену у форму основу для кіша. Після того покладіть по спіралі овочеву стружку: краще йти від борту до середини. Кожен шар трохи змащувати соусом. Зверху посипати тертим сиром і змастити залишками соусу.

Випікати близько 45 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

Про цю страву ви ще не чули: що буде, якщо сильно потрусити яйцем перед варінням.