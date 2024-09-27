Кажуть, що апетит приходить під час їжі, але будьте певні – він розіграється від самого вигляду цієї страви. Його основу складають овочі, тож ви не порушите планів щодо здорового харчування, інформує food and mood.
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Рецепт кіша з оригінальним виглядом
Час: 1 година 15 хвилин
Порцій: 4
Приготування:
- Спочатку готуємо основу. Яйце збиваємо з водою та сіллю. Додаємо маргарин та просіяне борошно, замішуємо тісто та ставимо на 30 хвилин у холодильник.
- Підготуйте овочі: кабачок та баклажан промийте, моркву почистіть від шкірки. За допомогою овочечистки наріжте овочі пластинами.
- Змішуємо всі інгредієнти соусу. 2/3 соусу викладіть на розкатану та викладену у форму основу для кіша.
- Після того покладіть по спіралі овочеву стружку: краще йти від борту до середини. Кожен шар трохи змащувати соусом.
- Зверху посипати тертим сиром і змастити залишками соусу.
Випікати близько 45 хвилин при 180 градусах.
Смачного!