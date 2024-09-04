Ця запіканка – яскравий приклад того, що навіть з простих звичних інгредієнтів можна створити особливу історію. Повірте – ця гармонія смаків не залишає байдужим нікого.

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Рецепт мінізапіканки з яблук, картоплі та бекону

Час: 50 хвилин

Порцій: 6

Інгредієнти:
– 10 скибочок бекону;
– 2 склянки нарізаних яблук;
– 1/2 склянки подрібненої цибулі;
– 300 грамів нарізаної кубиками картоплі;
– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;
– дрібка солі та перцю;
– 6 злегка збитих яєць;
– 3/4 склянки молока;
– 100 грамів тертого сиру чеддер.

Приготування:

  1. Духовку розігріваємо до 180 градусів. 12 формочок для мафінів змащуємо маслом.
  2. 4 скибочки бекону розрізаємо на третини, решту грубо нарізаємо.
  3. Великі шматочки бекону обсмажуємо на середньому вогні до хрусткої скоринки.
  4. Тепер викладаємо на сковорідку нарізаний бекон, яблука та цибулю. Готуємо на середньому вогні 5 хвилин. Додаємо картоплю та готуємо ще 10 хвилин. Додаємо чебрець і перець.
  5. Картопляну суміш розподіляємо по формочках.
  6. У середній мисці з'єднуємо яйце та молоко, заливаємо картопляну суміш та посипаємо сиром.
  7. Випікаємо 25 хвилин, при подачі викладаємо великі шматочки бекону.

Смачного!

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