Ця запіканка – яскравий приклад того, що навіть з простих звичних інгредієнтів можна створити особливу історію. Повірте – ця гармонія смаків не залишає байдужим нікого.
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Рецепт мінізапіканки з яблук, картоплі та бекону
Час: 50 хвилин
Порцій: 6
Інгредієнти:
– 10 скибочок бекону;
– 2 склянки нарізаних яблук;
– 1/2 склянки подрібненої цибулі;
– 300 грамів нарізаної кубиками картоплі;
– 2 чайні ложки сушеного чебрецю;
– дрібка солі та перцю;
– 6 злегка збитих яєць;
– 3/4 склянки молока;
– 100 грамів тертого сиру чеддер.
Приготування:
- Духовку розігріваємо до 180 градусів. 12 формочок для мафінів змащуємо маслом.
- 4 скибочки бекону розрізаємо на третини, решту грубо нарізаємо.
- Великі шматочки бекону обсмажуємо на середньому вогні до хрусткої скоринки.
- Тепер викладаємо на сковорідку нарізаний бекон, яблука та цибулю. Готуємо на середньому вогні 5 хвилин. Додаємо картоплю та готуємо ще 10 хвилин. Додаємо чебрець і перець.
- Картопляну суміш розподіляємо по формочках.
- У середній мисці з'єднуємо яйце та молоко, заливаємо картопляну суміш та посипаємо сиром.
- Випікаємо 25 хвилин, при подачі викладаємо великі шматочки бекону.
Смачного!
Геніальна ідея за малі гроші: рецепт польської запіканки.