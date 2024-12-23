Ця добірка рецептів може стати основою для вашого святкового меню. 24 Канал пропонує додати до них свою улюблену страву – і пишне святкування готове!

Стане у пригоді Знамениті львівські пампухи: готуємо з Лілією Цвіт

Рецепт салату з овочів та моцарели

Час : 10 – 15 хвилин

: 10 – 15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– упаковка салату;

– 10 – 15 маслин;

– 7 – 8 міні моцарелок;

– 7 – 8 помідорів чері;

– 50 – 100 грамів слабосолоної риби;

– половина апельсина;

– половина авокадо (за бажанням).

Для заправки:

– 2 столові ложки оливкової олії;

– половина чайної ложки французької гірчиці;

– 1 чайна ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка гранатового соусу;

– 1 чайна ложка соусу теріякі;

– 1 чайна ложка лимонного соку.

Додатково:

– насіння кунжуту.

Приготування:

На великій круглій тарілці викладіть листя салату по колу. Зверху розкладіть маслини, кульки моцарели та шматочки риби. Апельсин очистіть від шкірки, акуратно виріжте філе й додайте до салату. За бажанням додайте тонко нарізані скибочки авокадо. Для заправки змішайте всі необхідні інгредієнти й ретельно перемішайте. Полийте салат готовою заправкою та посипте кунжутним насінням.

Рецепт салату з куркою

Час : 45 – 55 хвилин

: 45 – 55 хвилин Порції: 4 – 6

Інгредієнти:

– 1 куряче філе;

– 150 грамів сиру моцарела;

– 100 грамів корейської моркви;

– 5 штук курячих яєць;

– майонез.

Приготування:

Запечіть або відваріть куряче філе, додавши спеції та сіль для смаку. Відваріть яйця, остудіть і відокремте жовтки від білків. Сир і білки натріть на тертці, а жовтки розімніть виделкою до стану крихти. Викладайте салат шарами, кожен шар злегка змащуючи майонезом: куряче філе, корейська морква, тертий білок, жовток. Готовий салат поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб він настоявся. Після цього акуратно зніміть форму й подавайте на стіл.

Рецепт запеченої шинки

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма свинячої корейки без кісток;

– 200 мілілітрів води;

– 2 чайні ложки соди.

Для розсолу:

– 1 літр води;

– 1,5 столової ложки солі.

Для маринаду:

– 50 мілілітрів соєвого соусу;

– 70 грамів меду;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– 0,5 чайної ложки меленого перцю;

– 1 чайна ложка паприки;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– 0,5 чайної ложки мускатного горіха;

– 1 чайна ложка базиліка;

– 0,5 чайної ложки коріандру меленого;

– 0,5 чайної ложки шафрану.

Приготування:

М'ясо залийте 200 мілілітрами холодної води, додайте 2 чайні ложки соди та залиште на 1 годину. Потім промийте його під проточною водою та зробіть проколи дерев'яною шпажкою з обох боків, щоб м'ясо краще увібрало маринад. Перекладіть м'ясо у миску, залийте розсолом із води та солі, і поставте в холодильник на 4 години. Після цього обсушіть м'ясо кухонними рушниками. Змішайте соєвий соус, мед, діжонську гірчицю та спеції до однорідної консистенції. Покладіть м'ясо у форму для запікання, змастіть його маринадом з усіх боків. Накрийте кришкою та залиште в холодильнику на ніч для маринування. Наступного дня переверніть м'ясо у формі, додайте 50 мілілітрів води, накрийте кришкою та запікайте при температурі 180 градусів протягом 80 хвилин. Кожні 20 хвилин поливайте м'ясо маринадом, щоб воно залишалося соковитим. Готову шинку викладіть у сухий посуд, дайте повністю охолонути, а потім наріжте порційними шматками.

Рецепт курячих стегон із медом та картоплею

Час : 1 година 5 хвилин

: 1 година 5 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 – 5 курячих стегенець із кістками та шкірою;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– 1 столова ложка часникового порошку;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 1 столова ложка подрібненого часнику;

– ¼ склянки меду;

– 3 столові ложки зернистої гірчиці;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– 2 столові ложки води;

– 500 грамів картоплі.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Приправте курячі стегенця сіллю, перцем і часниковим порошком. У великій чавунній сковороді нагрійте оливкову олію. Обсмажте стегенця на середньому вогні по 3 хвилини з кожного боку, доки шкірка не стане золотистою. На тій самій сковороді, де смажилася курка, злегка обсмажте подрібнений часник. Додайте мед, обидва види гірчиці та воду. Ретельно перемішайте, щоб отримати однорідний соус. Полийте курячі стегна приготованим соусом. Наріжте картоплю на четвертинки та додайте її до страви. Перенесіть сковороду в розігріту духовку та запікайте протягом 40 – 50 хвилин, доки курка й картопля не стануть м’якими та ароматними.

Яскраві і смачні: добірка салатів на святковий стіл.