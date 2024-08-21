Сир та цибуля нададуть їм незабутнього смаку. Найкраще такі оладки їсти гарячими та зі сметаною.
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Оладки з вермішелі
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2
Приготування:
- До відвареної вермішелі додайте дрібно нарізану зелень, тертий сир, яйця та спеції. Все перемішайте до однорідної консистенції.
- Розігрійте пательню з олією на середньому вогні та обсмажте оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.
- Подавайте зі сметаною чи іншим улюбленим соусом.
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