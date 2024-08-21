Сир та цибуля нададуть їм незабутнього смаку. Найкраще такі оладки їсти гарячими та зі сметаною.

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Оладки з вермішелі

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2

Приготування:

  1. До відвареної вермішелі додайте дрібно нарізану зелень, тертий сир, яйця та спеції. Все перемішайте до однорідної консистенції.
  2. Розігрійте пательню з олією на середньому вогні та обсмажте оладки з макаронів до золотавої скоринки з обох сторін.
  3. Подавайте зі сметаною чи іншим улюбленим соусом.

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