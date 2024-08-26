Сирну кукурудзу надзвичайно смачно їсти самостійно. Також вона стане цікавим інгредієнтом для бургерів чи сендвічів.

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Сирна кукурудза

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 4 качани відвареної кукурудзи;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– сіль, перець, паприка до смаку;
– 40 грамів масло.

Дивіться, як приготувати сирну кукурудзу: відео

Приготування:

  1. Обріжте зернятка кукурудзи з качанів. Обсмажте на маслі до золотистої скоринки.
  2. Додайте до кукурудзи крем-сир та улюблені спеції. Постійно помішуйте, щоб нічого не пригоріло.
  3. Твердий сир натріть і додайте до кукурудзи. Перемішайте та готуйте, поки сир не розплавиться.

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