Сирну кукурудзу надзвичайно смачно їсти самостійно. Також вона стане цікавим інгредієнтом для бургерів чи сендвічів.
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Сирна кукурудза
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 качани відвареної кукурудзи;
– 100 грамів твердого сиру;
– 2 столові ложки вершкового сиру;
– сіль, перець, паприка до смаку;
– 40 грамів масло.
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Приготування:
- Обріжте зернятка кукурудзи з качанів. Обсмажте на маслі до золотистої скоринки.
- Додайте до кукурудзи крем-сир та улюблені спеції. Постійно помішуйте, щоб нічого не пригоріло.
- Твердий сир натріть і додайте до кукурудзи. Перемішайте та готуйте, поки сир не розплавиться.
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