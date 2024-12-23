Але, що треба їх першим – для багатьох досі загадка. 24 Канал розповідає, з якої з 12 стравинається свято вечора і чому.

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Що треба їсти першим на Святвечір

Кутя – головна страва Святвечора, тому і вечеря починається саме з нею.

За давньою традицією перші три ложки куті куштує голову сім’ї, що символізує офіційний початок святкових урочистостей.

З куті починають різдвяну трапезу і закінчують ложкою цієї трапези, обмінюючись побажаннями і стравуючи померлих предків.

Що символізує кутя

Кутя має чітко виражений смак, як правило, солодкий. Її часто готують на основі узвару або води, змішаної з медом, і часто дають такі інгредієнти, як родзинки, мак і горіхи. Кожен з компонентів щось символізує.

Зерно, з якого готують кутю, символізує вічне життя, воскресіння й достаток.

Мед – символ райського блаженства, здоров’я та щасливого побуту.

Мак і горіхи – символи статусу й родючості.

На Святвечір готують пісну версію куті, остання піст триває до наступного дня – Різдва. Кутю за традицією їдуть усі члени родини і нею навіть пригощають худобу таських тварин, щоб ті не захворіли та принесли приплід у новому році.

До слова, у різних регіонах країни жителі продовжують традицію класти колоски під миску з кутею, які потім зберігають цілий рік як захисний оберіг.