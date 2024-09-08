Такий суп сподобається усім. Адже він дуже ароматний та насичений.
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Томатний суп
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 8 – 9 різних томатів;
– 1 цибулина;
– 1 червоний солодкий перець;
– 2 курячі грудки;
– 500 мілілітрів бульйону;
– сухий часник, перець, паприка, прованські трави, сіль до смаку;
– 1 авокадо;
– сік лимона або лайма до смаку;
– 100 грамів твердого сиру;
– зелень та начос для декору.
Дивіться, як приготувати томатний суп: відео
Приготування:
- Зваріть курячий бульйон. Можна також додати туди додатково селеру, цибулю та перець.
- Цибулю, перець червоний та томати викладіть на деко, посоліть, поперчіть та додайте всі спеції. Поставте в духовку випікатися до м'якості.
- Тим часом наріжте авокадо, додайте сік лайму або лимону. Посоліть та поперчіть.
- Овочі дістаньте з духовки, перебийте блендером, додайте бульйон. Має вийти однорідна суміш.
- Викладіть в тарілку шарами суп, курку, сир і знову суп. Прикрасьте авокадо, кінзою та начос.
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