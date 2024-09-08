Такий суп сподобається усім. Адже він дуже ароматний та насичений.

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Томатний суп

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 8 – 9 різних томатів;
– 1 цибулина;
– 1 червоний солодкий перець;
– 2 курячі грудки;
– 500 мілілітрів бульйону;
– сухий часник, перець, паприка, прованські трави, сіль до смаку;
– 1 авокадо;
– сік лимона або лайма до смаку;
– 100 грамів твердого сиру;
– зелень та начос для декору.

Дивіться, як приготувати томатний суп: відео

Приготування:

  1. Зваріть курячий бульйон. Можна також додати туди додатково селеру, цибулю та перець.
  2. Цибулю, перець червоний та томати викладіть на деко, посоліть, поперчіть та додайте всі спеції. Поставте в духовку випікатися до м'якості.
  3. Тим часом наріжте авокадо, додайте сік лайму або лимону. Посоліть та поперчіть.
  4. Овочі дістаньте з духовки, перебийте блендером, додайте бульйон. Має вийти однорідна суміш.
  5. Викладіть в тарілку шарами суп, курку, сир і знову суп. Прикрасьте авокадо, кінзою та начос.

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