На Святвечір традиційна картопля – не єдиний варіант начинки для вареників. Капуста, гриби та гречка також можуть бути використані для створення смачних та святкових варіацій. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які вареники приготувати на Святвечір: 3 начинки

З капустою

Приготуйте картопляне пюре, але без масла і молока, і щоб воно було максимально густе – тобто без залишкової води після відварювання картоплі.

Обсмажте дрібно порізану цибулю з дрібно натертою морквою на олії. Додайте порізану капусту, посоліть, поперчіть і протушкуйте разом.

Змішайте капусту з картоплею і добре вимішайте. Накладайте начинку на тісто, не жаліючи.

З грибами

Приготуйте картопляне пюре, як і в попередньому варіанті, без залишкової води після відварювання картоплі.

Обсмажте дрібно порізану цибулю на олії. Змеліть відварені гриби. Вимішайте їх з обсмаженою цибулею і картоплею. Посоліть, поперчіть й начиняйте палянички.

З гречкою

Відваріть гречку. Обсмажте дрібно порізану цибулю з дрібно натертою морквою на олії. Вимішайте з гречкою, посоліть, поперчіть.

Змішайте гречку з картоплею, перемішайте та починайте ліпити вареники.

Смачного!

До слова: ось простий рецепт ідеальних вареників.