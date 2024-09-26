Думаючи про найбрудніший предмет на кухні, одразу на думку спадає губка. Втім, нове дослідження показало, що є ще один предмет, де накопичується більше мікроби, стверджує Bright Side.

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Вчені з’ясували, який предмет на кухні – найбрудніший

Нещодавнє дослідження викликало занепокоєння щодо ризиків для здоров'я, пов'язаних з баночками для спецій.

Дослідники виявили, що ці підставки містять значну кількість мікробів, які потенційно можуть призвести до захворювань. Причина цього – у цьому, що вони сприяють перехресному зараженню, тобто коли мікроби переносяться з місця чи речовини інше.

З'ясували, що баночки для спецій були забруднені майже в 50% випадків. А ось в інших місцях на кухні забруднення були менш ніж у 20% випадків.



Найбрудніші предмети на кухні – це баночки для спецій / Фото Unsplash

Тобто будь-яка банка зі спеціями, до якої торкаються під час роботи з сирим м'ясом, може бути заражена. Тому вкрай важливо дотримуватися суворих правил гігієни і після завершення процесу приготування їжі.

Тож найбрудніші предмети на кухні – це баночки для спецій. Окрім них, попереджають, що ручка холодильника, обробні дошки та кришки відер для сміття також становлять значний ризик забруднення.

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