Спробуйте приготувати кнелі з абрикосами. Вони точно потішать ваших близьких.
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Абрикосові кнелі
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів борошна;
– 100 грамів манки;
– 2 столові ложки цукру;
– 1 жовток;
– дрібка солі.
Начинка:
– 8 абрикосів;
– 50 грамів цукру.
Для присипки:
– 200 грамів панірувальних сухарів;
– 100 грамів цукрової пудри;
– 80 грамів масло.
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Приготування:
- ️Кисломолочний сир перетріть через сито. Додайте жовток, просійте борошно і всипте манку з цукром. Замісіть трішки липкувате тісто. Залиште в холодильнику на 30 – 60 хвилин.
- Абрикоси промийте, дістаньте кісточки, але не розривайте плоди до кінця. Всередину всипте 0,5 – 1 чайну ложку цукру.
- Дістаньте тісто з холодильника і ложкою відщипніть шматок. Розплескайте в долоні, покладіть абрикос з цукром і защипніть до центру.
- Відправте всі кнелі в морозилку на 20 – 30 хвилин.
- В цей час приготуйте присипку. На маслі підсмажте до золотистого кольору панірувальні сухарі, постійно помішуючи. В кінці додайте цукрову пудру.
- Відваріть кнелі в киплячій воді 15 – 18 хвилин і обваляйте в присипці. Не кладіть одразу всі кнелі до каструлі, максимум 2 – 3 штуки, тоді вони добре проваряться.
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