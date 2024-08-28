Цей простий десерт зможе приготувати кожен. Окрім цього, тут немає сирих яєць, тому таке тирамісу можна давати дітям.
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Рецепт лимонного тирамісу
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6
Приготування:
- Лимонний сік, цукор, воду та цедру для просочення доведіть до кипіння. Протримайте на середньому вогні 4 – 5 хвилин, після чого дайте повністю охолонути. ⠀
- Для курда лимони розріжте навпіл та ложкою вийміть м'якоть. Покладіть в глибоку миску і пробийте блендером. Процідіть сік через сито, додайте цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішайте.
- Поставте на середній вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння і варіть до загущення. Зніміть з вогню і перетріть через сито.
- Додайте масло та ретельно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою в контакт та дайте повністю охолонути. ⠀
- Для крему сир, вершки та цукрову пудру збийте міксером до загущення. ⠀
- Печиво занурте у лимонне просочення на декілька секунд і покладіть у форму. Зверху покрийте його половиною крему та половиною лимонного курда.
- Зверху знову покладіть шар просоченого печива, покрийте шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.
- Поставте у холодильник на декілька годин або на ніч. Перед подачею прикрасьте лимоном та м'ятою.
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