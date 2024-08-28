Цей простий десерт зможе приготувати кожен. Окрім цього, тут немає сирих яєць, тому таке тирамісу можна давати дітям.

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Рецепт лимонного тирамісу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 6

Інгредієнти:

– 100 грамів печива савоярді.

Для просочення:

– 100 грамів лимонного соку;

– 100 грамів цукру;

– 100 грамів води;

– цедра 1 лимона.

Для курда:

– 150 грамів лимонного соку;

– 100 грамів цукру;

– 3 яйця або 6 жовтків;

– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;

– цедра 1 лимона;

– 75 грамів масла.

Для крему:

– 200 грамів сиру маскарпоне або крем-сиру;

– 200 грамів вершків 33%;

– 20 – 30 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Лимонний сік, цукор, воду та цедру для просочення доведіть до кипіння. Протримайте на середньому вогні 4 – 5 хвилин, після чого дайте повністю охолонути. ⠀

Для курда лимони розріжте навпіл та ложкою вийміть м'якоть. Покладіть в глибоку миску і пробийте блендером. Процідіть сік через сито, додайте цукор, жовтки або яйця, крохмаль, цедру та перемішайте.

Поставте на середній вогонь, помішуючи, доведіть до кипіння і варіть до загущення. Зніміть з вогню і перетріть через сито.

Додайте масло та ретельно перемішайте. Накрийте харчовою плівкою в контакт та дайте повністю охолонути. ⠀

Для крему сир, вершки та цукрову пудру збийте міксером до загущення. ⠀

Печиво занурте у лимонне просочення на декілька секунд і покладіть у форму. Зверху покрийте його половиною крему та половиною лимонного курда.

Зверху знову покладіть шар просоченого печива, покрийте шаром крему та шаром лимонного курда, що залишилися.

Поставте у холодильник на декілька годин або на ніч. Перед подачею прикрасьте лимоном та м'ятою.

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