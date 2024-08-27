Вона вийде пухкою та надзвичайно ароматно. Така випічка точно сподобається вашим близьким.
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Шарлотка на соді
- Час: 1 година
- Порцій: 5
Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка оцту 9%;
– 5 яблук;
– кориця, цукрова пудра до смаку.
Дивіться, як приготувати шарлотку: відео
Приготування:
- Яблука помийте, почистьте від шкірки та серединки. Наріжте тонкими брусочками або пластинками та накрийте плівкою.
- Тим часом яйця збийте до пишної піни. Всипте цукор і збийте до густої пишної маси. Додайте соду, погашену оцтом. Всипте просіяне борошно та добре розмішайте за допомогою міксера.
- Форму для випікання змастіть олією, присипте борошном та розкладіть яблука на дно. Залийте тістом і розрівняйте ложкою.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 – 40 хвилин.
- Готовому пирогу дайте трохи охолонути у формі, потім дістаньте його та присипте цукровою пудрою і корицею.
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