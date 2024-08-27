Вона вийде пухкою та надзвичайно ароматно. Така випічка точно сподобається вашим близьким.

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Шарлотка на соді

  • Час: 1 година
  • Порцій: 5

Інгредієнти:
– 4 яйця;
– 1 склянка цукру;
– 1 склянка борошна;
– 8 грамів ванільного цукру;
– 0,5 чайної ложки соди;
– 1 чайна ложка оцту 9%;
– 5 яблук;
– кориця, цукрова пудра до смаку.

Дивіться, як приготувати шарлотку: відео

Приготування:

  1. Яблука помийте, почистьте від шкірки та серединки. Наріжте тонкими брусочками або пластинками та накрийте плівкою.
  2. Тим часом яйця збийте до пишної піни. Всипте цукор і збийте до густої пишної маси. Додайте соду, погашену оцтом. Всипте просіяне борошно та добре розмішайте за допомогою міксера.
  3. Форму для випікання змастіть олією, присипте борошном та розкладіть яблука на дно. Залийте тістом і розрівняйте ложкою.
  4. Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці впродовж 30 – 40 хвилин.
  5. Готовому пирогу дайте трохи охолонути у формі, потім дістаньте його та присипте цукровою пудрою і корицею.

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