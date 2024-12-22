Головний козир цього медовика – не тільки дивовижний смак, а й швидкість приготування. Готовий торт можна отримати вже за 40 хвилин! 24 Канал пропонує перевірити рецепт з ТікТок live_and_cooking, яким захоплюються навіть досвідчені українські господині.

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Інгредієнти:

Коржі:

– 450 грамів борошна;

– 180 грамів вершкового масла 72%;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів меду;

– 4 яйця;

– 1 чайна ложка соди.

Крем:

– 10 столових ложок цукрової пудри;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 400 мілілітрів сметани 30%.

Приготування:

Змішайте цукор із медом і м’яким вершковим маслом. Поставте суміш на середній вогонь і постійно помішуйте, поки вона не стане однорідною. Зніміть з вогню, додайте соду та швидко перемішайте. Залиште охолоджуватись.

Додавайте яйця по одному, постійно перемішуючи. Поступово введіть просіяне борошно, замісіть рідке тісто. Викладіть тісто рівномірним шаром на застелений пергаментом деко. Має вийти близько 5 коржів.

Випікайте коржі при температурі 180 градусів протягом 3 – 4 хвилин. Готові коржі обріжте до бажаної форми, а залишки подрібніть на крихти.

Збийте вершки з цукровою пудрою до стійких піків, потім додайте сметану й обережно перемішайте за допомогою лопатки.