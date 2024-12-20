"Очі цариці" стануть справжньою окрасою вашого святкового столу. Над ним доведеться трішки попрацювати, але повірте – кожен рух вартує цього неперевершеного результату. 24 Канал пропонує звернутися до рецепта порталу przyslij przepis.

Цікаво Новинка із Закарпаття: рецепт пляцка "Пташине молоко" – легшого до свят не знайдете

Інгредієнти:

біле тісто:

– 6 яєчних білків;

– 1,5 склянки цукру;

– 1 склянка картопляного борошна;

– 1 столова ложка оцту;

– 1/3 склянки олії;

темне тісто:

– 6 жовтків;

– 2 яйця;

– 6 столових ложок цукру;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 столова ложка розпушувача;

– 2 столові ложки какао;

– 1/3 склянки олії;

заварний крем:

– 2 склянки молока крем-пудинг без цукру;

– 2 столові ложки цукру;

– 1 ванільний цукор;

– 1 шматок м'якого вершкового масла додатково;

желе:

– 2 желе улюбленого смаку;

– 2 столові ложки цукру;

додатки:

– пачка круглих бісквітних коржів;

– 1 чайна ложка кави;

– 0,5 склянки окропу;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1 шоколадна глазур;

– 3 столові ложки подрібнених горіхів.

Приготування:

Спершу світле тісто. Збийте білки до стійкої піни. Додайте решту інгредієнтів і обережно перемішайте лопаткою, щоб зберегти легкість маси.

Тепер темне тісто. З’єднайте жовтки з цукром і збийте до світлого, кремоподібного стану. Додайте просіяне борошно, змішане з розпушувачем, какао і олією. Перемішайте до однорідності.

Застеліть деко пергаментом і злегка змастіть його олією. Почергово викладайте на деко світле та темне тісто. За допомогою виделки акуратно проведіть по тісту, щоб створити мармуровий ефект. Випікайте у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 35 хвилин. Дайте бісквіту повністю охолонути.

Готуємо крем. У каструлі з двома склянками молока розчиніть цукор та ванільний цукор. Приготуйте пудинг, дайте йому охолонути. З’єднайте остиглий пудинг із м’яким вершковим маслом, збийте до гладкої консистенції. Заваріть каву у невеликій кількості окропу, додайте цукор, перемішайте та дайте охолонути.

Настала черга желе. Приготуйте його відповідно до інструкції на упаковці й дайте йому застигнути.

Збираємо торт. Охолоджений бісквіт розріжте на два рівні коржі. Перший корж злегка просочіть кавою та змастіть половиною приготованого крему. На крем викладіть шар застиглого желе.

Зверху нанесіть решту крему, а потім накрийте другим бісквітним коржем.