На кухні гриби можна використовувати по-різному, повідомляє Pysznosci. Хтось відразу береться за приготування соусу або грибного супу, хтось робить запаси на зиму. Проте варто пам'ятати, що навіть найкращі страви будуть знищені невідповідним підбором спецій.

Цікаво 10 хвилин і ніякої випічки: торт "Прага", шоколаднішого за який не знайдете

Як не зіпсувати страву з грибами

Додавання спецій – ціле мистецтво, але правило просте – іноді "менше" означає "краще". Занадто сильні або невідповідні спеції можуть приглушити ніжний смак. І хоча іноді варто поекспериментувати на кухні, деякі спеції краще залишити для інших страв.

Так, до прикладу до лісових грибів не рекомендується додавати

чилі або куркуму. Гострі та виразні спеції зіпсують смак грибів. Від них краще відмовитися, як і від кардамону або гвоздики.

Що додати до грибів

Набагато кращим варіантом буде перець, як чорний, так і білий. Також до грибів підійде петрушка, чебрець або розмарин, які підкреслять лісовий характер страви. Також до обсмажування грибів можна додати цибулю або трохи часнику. Що стосується екстравагантніших спецій, ви можете спробувати невелику дрібку мускатного горіха.

Буде смакувати по-новому: що не можна додавати до квашеної капусти.