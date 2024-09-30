Перед заморожуванням уважно перевірте гриби, щоб переконатися, що вони не пошкоджені, інформує Beszamel. Найкраще відразу нарізати гриби на шматочки, які ви захочете використовувати в приготуванні. Товщина скибочок залежить від того, як ви їх будете використовувати.

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Краще заморожувати сирі чи варені гриби

Перед заморожуванням бажано недовго проварити гриби. Така процедура дозволить зберігати заморожені гриби довше. Після варіння їх слід процідити та почекати, поки вони охолонуть.

Морозимо гриби правильно / Фото Pixabay

Також гриби необхідно розділити на порції. Розмістіть окремі частини на лотках і поставте в морозилку. На наступний день помістіть заморожені гриби в поліетиленовий пакет. Завдяки цьому трюку ви зможете згодом легко взяти необхідну вам порцію.

Заморожені гриби, які використовуються для приготування страв, розморожувати не потрібно. Їх варто одразу смажити, тушкувати або відварювати.

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