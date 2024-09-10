Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм перевіреним рецептом. Його лайфхаком є звичайна мінералка.

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Малосольні огірки – покроковий рецепт

  • Час: 5 хвилин + доба на соління
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1,5 літра мінеральної води;
– кріп до смаку;
– листя хріну, вишневі чи смородинові гілочки за бажанням.

Дивіться, як приготувати малосольні огірки: відео

Приготування:

  1. Огірки наріжте, часник почистьте, а кріп подрібніть.
  2. У банку викладіть всі інгредієнти, додайте сіль і мінералку.
  3. Закрийте кришкою та поставте в холодильник на добу.

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