Суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво поділився своїм перевіреним рецептом. Його лайфхаком є звичайна мінералка.
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Малосольні огірки – покроковий рецепт
- Час: 5 хвилин + доба на соління
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм огірків;
– 5 зубчиків часнику;
– 2 столові ложки солі;
– 1,5 літра мінеральної води;
– кріп до смаку;
– листя хріну, вишневі чи смородинові гілочки за бажанням.
Дивіться, як приготувати малосольні огірки: відео
Приготування:
- Огірки наріжте, часник почистьте, а кріп подрібніть.
- У банку викладіть всі інгредієнти, додайте сіль і мінералку.
- Закрийте кришкою та поставте в холодильник на добу.
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