Салат з тунцем – це страва, яку неможливо не любити. Нотки лимона підсилюють смаки, не перебиваючи їх, а натуральний йогурт надає їй особливих кремових відтінків.

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Рецепт салату з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі-шалот;
– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 1 столова ложка тертої цедри лимона;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки діжонської гірчиці;
– ¼ чайної ложки цукру;
– дрібка солі та перцю.

Приготування:

  1. Виделкою розминаємо тунець.
  2. У великій мисці з'єднуємо усі інгредієнти.
  3. Подаємо зі скибочками цільнозернового хліба.

Смачного!

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