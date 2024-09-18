Салат з тунцем – це страва, яку неможливо не любити. Нотки лимона підсилюють смаки, не перебиваючи їх, а натуральний йогурт надає їй особливих кремових відтінків.
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Рецепт салату з тунцем
Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 банка тунця;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;
– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі-шалот;
– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;
– 1 столова ложка тертої цедри лимона;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– 1/2 чайної ложки діжонської гірчиці;
– ¼ чайної ложки цукру;
– дрібка солі та перцю.
Приготування:
- Виделкою розминаємо тунець.
- У великій мисці з'єднуємо усі інгредієнти.
- Подаємо зі скибочками цільнозернового хліба.
Смачного!
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