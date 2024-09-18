Салат з тунцем – це страва, яку неможливо не любити. Нотки лимона підсилюють смаки, не перебиваючи їх, а натуральний йогурт надає їй особливих кремових відтінків.

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Рецепт салату з тунцем

Час: 10 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 банка тунця;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 2 столові ложки дрібно нарізаної селери;

– 2 столові ложки дрібно нарізаної цибулі-шалот;

– 1 столова ложка дрібно нарізаного свіжого кропу;

– 1 столова ложка тертої цедри лимона;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1/2 чайної ложки діжонської гірчиці;

– ¼ чайної ложки цукру;

– дрібка солі та перцю.

Приготування:

Виделкою розминаємо тунець. У великій мисці з'єднуємо усі інгредієнти. Подаємо зі скибочками цільнозернового хліба.

Смачного!

Все дуже просто: як склянка води допоможе визначити свіжість яєць.