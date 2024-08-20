Ці оладки стануть зірковою сторінкою вашої книги рецептів. Подавати їх можна з улюбленими солодкими додатками або сметаною.

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Рецепт сирних оладок

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. До сиру додаємо цукор та дрібку солі. Вбиваємо яйця та добре вимішуємо.
  2. Додаємо гашену соду, терті яблука та 2 – 4 столові ложки молока. Ще раз добре вимішуємо.
  3. Додаємо борошно та добре перемішуємо, тісто має вийти однорідним.
  4. Смажимо оладки по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!