Ці оладки стануть зірковою сторінкою вашої книги рецептів. Подавати їх можна з улюбленими солодкими додатками або сметаною.

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Рецепт сирних оладок

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 – 300 грамів сиру;

– 4 столові ложки борошна;

– 2 яйця;

– 2 ложки цукру;

– 1 – 2 яблука;

– гашена сода;

– олія для смаження.

Приготування:

До сиру додаємо цукор та дрібку солі. Вбиваємо яйця та добре вимішуємо. Додаємо гашену соду, терті яблука та 2 – 4 столові ложки молока. Ще раз добре вимішуємо. Додаємо борошно та добре перемішуємо, тісто має вийти однорідним. Смажимо оладки по 2 – 3 хвилини з кожного боку.

Смачного!

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