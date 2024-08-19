Ця яєчня – легкий спосіб почати тиждень з особливих вражень. Додайте при подачі крес-салат та помідори – і результат буде просто вражаючим.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Приготування:

  1. Помідори солимо та перчимо.
  2. Готуємо їх на середньому вогні 2 – 3 хвилини, вони повинні розм'якшитися.
  3. В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо до них цибулю та лосося. Смажимо кілька хвилин, злегка помішуючи.
  4. Подаємо зі смаженими помідорами та крес-салатом.

Смачного!