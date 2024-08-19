Ця яєчня – легкий спосіб почати тиждень з особливих вражень. Додайте при подачі крес-салат та помідори – і результат буде просто вражаючим.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: 10 хвилин
Порцій: 1
Приготування:
- Помідори солимо та перчимо.
- Готуємо їх на середньому вогні 2 – 3 хвилини, вони повинні розм'якшитися.
- В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо до них цибулю та лосося. Смажимо кілька хвилин, злегка помішуючи.
- Подаємо зі смаженими помідорами та крес-салатом.
Смачного!