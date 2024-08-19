Ця яєчня – легкий спосіб почати тиждень з особливих вражень. Додайте при подачі крес-салат та помідори – і результат буде просто вражаючим.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 10 хвилин

Порцій: 1

Інгредієнти:

– 8 помідорів середнього розміру (половинками);

– 3 яйця;

– 35 грамів нарізаного лосося;

– 1 столова ложка подрібненої шніт-цибулі;

– 25 грамів крес-салату;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Помідори солимо та перчимо. Готуємо їх на середньому вогні 2 – 3 хвилини, вони повинні розм'якшитися. В окремій мисці збиваємо яйця. Додаємо до них цибулю та лосося. Смажимо кілька хвилин, злегка помішуючи. Подаємо зі смаженими помідорами та крес-салатом.

Смачного!

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