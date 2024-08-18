Поєднання курочки, трав та горошку створює незабутню смакову гармонію. Потрібно зовсім трішки зусиль, щоб ця апетитна страва опинилася на вашому столі.
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Рецепт швидкого салату з помідорів
Час: до 30 хвилин
Порцій: 2
Приготування:
- Усі інгредієнти для соусу змішуємо.
- М'ясо змащуємо олією, солимо та перчимо. Обсмажуємо на сковорідці до готовності.
- Квасолю та горох варимо 3 хвилини.
- Цибулю, зелень, крес-салат, лимонний сік і оливкову олію кладемо в миску для салату. Додаємо зціджені теплі горох і квасолю.
- Салат розкладаємо по тарілках, зверху викладаємо курочку, посипаємо пармезаном та поливаємо соусом.
Смачного!