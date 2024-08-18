Поєднання курочки, трав та горошку створює незабутню смакову гармонію. Потрібно зовсім трішки зусиль, щоб ця апетитна страва опинилася на вашому столі.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Приготування:

  1. Усі інгредієнти для соусу змішуємо.
  2. М'ясо змащуємо олією, солимо та перчимо. Обсмажуємо на сковорідці до готовності.
  3. Квасолю та горох варимо 3 хвилини.
  4. Цибулю, зелень, крес-салат, лимонний сік і оливкову олію кладемо в миску для салату. Додаємо зціджені теплі горох і квасолю.
  5. Салат розкладаємо по тарілках, зверху викладаємо курочку, посипаємо пармезаном та поливаємо соусом.

Смачного!