Поєднання курочки, трав та горошку створює незабутню смакову гармонію. Потрібно зовсім трішки зусиль, щоб ця апетитна страва опинилася на вашому столі.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: до 30 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

для соусу:

– 2 столові ложки майонезу;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 1 подрібнений зубчик часнику;

– жменя нарізаної петрушки;

– 1 столова ложка лимонного соку;

курка:

– м'ясо 4 курячих стегон;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– сіль та перець до смаку;

додатки:

– 100 грамів горошку;

– 100 грамів стручкової квасолі;

– 1 тонко нарізані цибулини;

– жменя нарізаної м'яти;

– жменя нарізаного кропу;

– 30 грамів крес-салату;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 столова ложка оливкової олії

– 1 столова ложка тертого пармезану.

Приготування:

Усі інгредієнти для соусу змішуємо. М'ясо змащуємо олією, солимо та перчимо. Обсмажуємо на сковорідці до готовності. Квасолю та горох варимо 3 хвилини. Цибулю, зелень, крес-салат, лимонний сік і оливкову олію кладемо в миску для салату. Додаємо зціджені теплі горох і квасолю. Салат розкладаємо по тарілках, зверху викладаємо курочку, посипаємо пармезаном та поливаємо соусом.

Смачного!

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