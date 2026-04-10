Напередодні Великодня знову стає актуалним питання приготування ідеальних крашанок, які мали б бездоганний вигляд і легко очищалися від шкаралупи. Досвідчені кулінари пропонують кілька перевірених методів, що допоможуть уникнути поширених проблем під час підготовки святкового столу, розповідає Gordonua.

Як легко почистити крашанки?

Щоб шкаралупа відділялася без зусиль, радять додавати у воду одну столову ложку солі. Це не лише полегшує подальше чищення, а й виконує роль "страховки": якщо під впливом температури на яйці з'явиться тріщина, сольовий розчин допоможе білку миттєво згорнутися, не дозволяючи йому витекти назовні.

Фото Pixabay

Окрему увагу варто приділити способу варіння, який дозволяє отримати ніжний жовток без непривабливого сіро-синього нальоту. Для цього слід скористатися методом "пасивного готування".

Помістіть яйця в ємність із холодною водою та доведіть до кипіння. Як тільки вода почне кипіти, одразу вимкніть вогонь, накрийте каструлю щільною кришкою та залиште яйця всередині рівно на 10 хвилин.

Така техніка гарантує, що яйця повністю приготуються, але при цьому не перетворяться на "гумові" від надмірного кипіння. Жовток залишиться приємного яскравого відтінку, а структура білка буде значно ніжнішою.

Що ще додати у воду для кращого результату?

Сода – чудовий помічний у цьому процесі. Вона зробить воду більш лужною та зробить шкаралупу більш крихкою, розповідає Onet.

Також не варто забувати покласти яйця у крижану воду після приготування. Перепад температури – це ще одна гарантія того, що яйця легко чиститимуться.

