Важко знайти більш універсальну та вдалу закуску, аніж хрусткі сирні кульки. Їх приготування не потребує багато часу та зусиль, то ж ви легко можете поєднати цей процес з іншими хатніми справами.

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Рецепт сирних кульок

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 столові ложки пшеничного борошна;

– 300 грамів твердого сиру;

– 3 курячі яйця;

– сіль до смаку;

– олія або кулінарний жир для смаження.

Приготування:

Натираємо сир на дрібній тертці. Акуратно перемішуємо сир, яйця та борошно. Отриману сирну масу ділимо на шматочки, використовуючи для зручності чайну ложку. Формуємо з цих шматочків невеликі кульки приблизно одного діаметра. Обвалюємо сирні кульки в борошні, струшуємо надлишки і викладаємо їх на дошку. Додаємо на сковороду достатньо кулінарного жиру або рослинної олії і добре розігріваємо. Обсмажуємо сирні кульки до золотистої скоринки. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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