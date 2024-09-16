Важко знайти більш універсальну та вдалу закуску, аніж хрусткі сирні кульки. Їх приготування не потребує багато часу та зусиль, то ж ви легко можете поєднати цей процес з іншими хатніми справами.
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Рецепт сирних кульок
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 300 грамів твердого сиру;
– 3 курячі яйця;
– сіль до смаку;
– олія або кулінарний жир для смаження.
Приготування:
- Натираємо сир на дрібній тертці.
- Акуратно перемішуємо сир, яйця та борошно.
- Отриману сирну масу ділимо на шматочки, використовуючи для зручності чайну ложку. Формуємо з цих шматочків невеликі кульки приблизно одного діаметра.
- Обвалюємо сирні кульки в борошні, струшуємо надлишки і викладаємо їх на дошку.
- Додаємо на сковороду достатньо кулінарного жиру або рослинної олії і добре розігріваємо.
- Обсмажуємо сирні кульки до золотистої скоринки.
- Викладаємо їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
- Подаємо з улюбленим соусом.
Смачного!
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