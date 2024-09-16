Важко знайти більш універсальну та вдалу закуску, аніж хрусткі сирні кульки. Їх приготування не потребує багато часу та зусиль, то ж ви легко можете поєднати цей процес з іншими хатніми справами.

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Рецепт сирних кульок

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:
– 3 столові ложки пшеничного борошна;
– 300 грамів твердого сиру;
– 3 курячі яйця;
– сіль до смаку;
– олія або кулінарний жир для смаження.

Приготування:

  1. Натираємо сир на дрібній тертці.
  2. Акуратно перемішуємо сир, яйця та борошно.
  3. Отриману сирну масу ділимо на шматочки, використовуючи для зручності чайну ложку. Формуємо з цих шматочків невеликі кульки приблизно одного діаметра.
  4. Обвалюємо сирні кульки в борошні, струшуємо надлишки і викладаємо їх на дошку.
  5. Додаємо на сковороду достатньо кулінарного жиру або рослинної олії і добре розігріваємо.
  6. Обсмажуємо сирні кульки до золотистої скоринки.
  7. Викладаємо їх на паперові рушники, щоб позбутися зайвого жиру.
  8. Подаємо з улюбленим соусом.

Смачного!

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