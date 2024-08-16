З цим способом приготування крильця виходять глянсовими, наче з картинки. Гарнір теж матиме чудовий смаковий тон, адже буде запікатися разом з м'ясцем.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 2 години

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів курячих крилець;

– 1,5 чайної ложки солі;

– перець та приправа до курки – на смак;

– 350 грамів рису;

– 700 мілілітрів води;

– 1 цибулина;

– 1 морквина;

– 5 зубчиків часнику;

– 2 лаврових листки.

Приготування:

Крильця розрізаємо на 2 частини, скроплюємо олією, солимо, перчимо, натираємо спеціями. Перемішуємо та відставляємо маринуватися на 30 хвилин. Моркву натираємо, цибулю нарізаємо кубиками. Цибулю обсмажуємо, додаємо моркву та готуємо 1 хвилину. Рис промиваємо та додаємо на пательню. Перемішуємо. Солимо, перчимо, готуємо кілька хвилин і знімаємо з вогню. Форму для запікання змащуємо олією, висипаємо туди рис та заливаємо водою. Зверху викладаємо крильця, лавровий лист і зубчики часнику. Накриваємо фольгою та запікаємо 1 годину при 200 градусах. Знімаємо фольгу і готуємо ще 30 хвилин.

Смачного!

Цей рецепт просто геніальний: швидка намазка з яєць.