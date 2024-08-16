З цим способом приготування крильця виходять глянсовими, наче з картинки. Гарнір теж матиме чудовий смаковий тон, адже буде запікатися разом з м'ясцем.

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Рецепт швидкого салату з помідорів

Час: 2 години

Порцій: 4

Приготування:

  1. Крильця розрізаємо на 2 частини, скроплюємо олією, солимо, перчимо, натираємо спеціями. Перемішуємо та відставляємо маринуватися на 30 хвилин.
  2. Моркву натираємо, цибулю нарізаємо кубиками. Цибулю обсмажуємо, додаємо моркву та готуємо 1 хвилину.
  3. Рис промиваємо та додаємо на пательню. Перемішуємо. Солимо, перчимо, готуємо кілька хвилин і знімаємо з вогню.
  4. Форму для запікання змащуємо олією, висипаємо туди рис та заливаємо водою.
  5. Зверху викладаємо крильця, лавровий лист і зубчики часнику. Накриваємо фольгою та запікаємо 1 годину при 200 градусах.
  6. Знімаємо фольгу і готуємо ще 30 хвилин.

Смачного!