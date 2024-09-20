Зірковий суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився приголомшливим рецептом. У ньому є мед, але якщо ви маєте алергію, краще використайте таку ж кількість коричневого цукру.
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Як запекти курку в рукаві
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти для маринаду:
– 4 чашки води;
– третина чашки соєвого соусу;
– 6 чайних ложок солі;
– 3 чайні ложки цукру;
– 2 зірочки анісу;
– 3 суцвіття гвоздики;
– 3 лаврові листки;
– 1 чашка спрайту чи ананасового соку;
– 1 ціла курка.
Спеції:
– чверть чашки олії;
– 0,5 чайної ложки паприки;
– 0,5 чайної ложки сухої цибулі;
– 0,5 чайної ложки сухого часнику;
– 0,5 чайної ложки суміші спецій.
Глазур:
– 2 чайні ложки меду;
– 1 чайна ложка соєвого соусу.
Дивіться, як запекти курку: відео
Приготування:
- Змішайте інгредієнти для маринаду. Замаринуйте курку і залиште її на 2 – 3 години.
- Після цього просушіть курку кухонними рушничками.
- Змішайте спеції та натріть ними курку. Перекладіть у рукав та запікайте до золотистого кольору при температурі 160 градусів 50 хвилин.
- Розкрийте рукав по шву та змастіть курку глазур'ю.
- Відправте в духовку допікатися при температурі 220 градусів на 10 хвилин.
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