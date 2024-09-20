Зірковий суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво у своєму інстаграмі поділився приголомшливим рецептом. У ньому є мед, але якщо ви маєте алергію, краще використайте таку ж кількість коричневого цукру.

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Як запекти курку в рукаві

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

Інгредієнти для маринаду:

– 4 чашки води;

– третина чашки соєвого соусу;

– 6 чайних ложок солі;

– 3 чайні ложки цукру;

– 2 зірочки анісу;

– 3 суцвіття гвоздики;

– 3 лаврові листки;

– 1 чашка спрайту чи ананасового соку;

– 1 ціла курка.

Спеції:

– чверть чашки олії;

– 0,5 чайної ложки паприки;

– 0,5 чайної ложки сухої цибулі;

– 0,5 чайної ложки сухого часнику;

– 0,5 чайної ложки суміші спецій.

Глазур:

– 2 чайні ложки меду;

– 1 чайна ложка соєвого соусу.

Дивіться, як запекти курку: відео

Приготування:

Змішайте інгредієнти для маринаду. Замаринуйте курку і залиште її на 2 – 3 години. Після цього просушіть курку кухонними рушничками. Змішайте спеції та натріть ними курку. Перекладіть у рукав та запікайте до золотистого кольору при температурі 160 градусів 50 хвилин. Розкрийте рукав по шву та змастіть курку глазур'ю. Відправте в духовку допікатися при температурі 220 градусів на 10 хвилин.

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