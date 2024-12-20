Різдвяні традиції незмінні та передаються із покоління в покоління. Яку б варіацію страв ви не обрали, головним напоєм завжди буде узвар, і секрет його приготування полягає у послідовності додавання інгредієнтів. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.
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Рецепт ароматного узвару
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 3 літри
Інгредієнти:
– 3 літри води;
– 200 грамів сушених яблук;
– 200 грамів сушених груш;
– 100 грамів чорносливу;
– 100 грамів родзинок;
– 4 – 5 столових ложок меду.
Приготування:
Усі сухофрукти розкладіть по різних ємностях і добре промийте під проточною водою. Залийте теплою водою на 10 хвилин, після чого злийте рідину та промийте ще раз.
Налийте 3 літри води у велику каструлю та додайте сушені яблука. Поставте каструлю на плиту та увімкніть середній вогонь.
Через 5 хвилин додайте до води сушені груші. Ще через кілька хвилин додайте чорнослив і родзинки. Доведіть напій до кипіння, після чого одразу вимкніть вогонь.
У гарячий узвар покладіть мед до смаку і ретельно перемішайте.
Залиште узвар настоятися під закритою кришкою до повного охолодження.
Смачного!
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