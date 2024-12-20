Різдвяні традиції незмінні та передаються із покоління в покоління. Яку б варіацію страв ви не обрали, головним напоєм завжди буде узвар, і секрет його приготування полягає у послідовності додавання інгредієнтів. Як його приготувати розповідає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Рецепт ароматного узвару

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 3 літри

Інгредієнти:

– 3 літри води;

– 200 грамів сушених яблук;

– 200 грамів сушених груш;

– 100 грамів чорносливу;

– 100 грамів родзинок;

– 4 – 5 столових ложок меду.

Приготування:

Усі сухофрукти розкладіть по різних ємностях і добре промийте під проточною водою. Залийте теплою водою на 10 хвилин, після чого злийте рідину та промийте ще раз. Налийте 3 літри води у велику каструлю та додайте сушені яблука. Поставте каструлю на плиту та увімкніть середній вогонь. Через 5 хвилин додайте до води сушені груші. Ще через кілька хвилин додайте чорнослив і родзинки. Доведіть напій до кипіння, після чого одразу вимкніть вогонь. У гарячий узвар покладіть мед до смаку і ретельно перемішайте. Залиште узвар настоятися під закритою кришкою до повного охолодження.

Смачного!

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