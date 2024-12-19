Зварити вареники – це лише половина справи. Потім їх потрібно правильно охолодити, щоб вони не перетворилися на в'язку масу. Як це зробити розповідає 24 Канал.

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Як охолоджувати вареники

Саме на цьому етапі недосвідчені господині припускаються помилок, внаслідок чого їхні старання зводяться нанівець. На щастя, тут немає нічого складного, потрібно мати лише трішечки терпіння.

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Виймати вареники потрібно шумівкою та викладати на тарілку по одному. Після перекладання обов'язково потрібно змастити їх маслом або сметаною, щоб вони не злипалися.

До речі, навіть якщо ви заготували вареники заздалегідь та розігріваєте їх в окропі перед подачею, алгоритм дій повинен бути тим самим.

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