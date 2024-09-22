Маринована цибуля – універсальний додаток до безлічі страв. Сендвічі, салати, паста заграють особливим смаковим відтінком, який додасть колориту будь-якій трапезі. Готуємо за рецептом порталу praktykulinarni.
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Рецепт маринованої червоної цибулі
Час: 5 хвилин
Порцій: 8
Інгредієнти:
– 2 середні червоні цибулини;
– дрібка солі;
– 3 чайні ложки ксиліту (або іншого підсолоджувача);
– 10 – 12 гвоздик;
– 1/2 чайної ложки перцю горошком;
– шматочок кориці;
– 3 – 4 столові ложки оцту (рисового або білого винного);
– додатково: насіння коріандру, бадьян, кмин, дрібка каррі.
Приготування:
- Почистіть цибулю, розріжте навпіл і наріжте тонкими смужками, після чого покладіть у миску.
- Додайте трохи солі, ксиліт і необхідні спеції.
- Влийте оцет, добре перемішайте і залиште настоюватися не менше 30 хвилин, періодично перемішуючи.
Смачного!
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