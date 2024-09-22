Маринована цибуля – універсальний додаток до безлічі страв. Сендвічі, салати, паста заграють особливим смаковим відтінком, який додасть колориту будь-якій трапезі. Готуємо за рецептом порталу praktykulinarni.

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Рецепт маринованої червоної цибулі

Час: 5 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 середні червоні цибулини;
– дрібка солі;
– 3 чайні ложки ксиліту (або іншого підсолоджувача);
– 10 – 12 гвоздик;
– 1/2 чайної ложки перцю горошком;
– шматочок кориці;
– 3 – 4 столові ложки оцту (рисового або білого винного);
– додатково: насіння коріандру, бадьян, кмин, дрібка каррі.

Приготування:

  1. Почистіть цибулю, розріжте навпіл і наріжте тонкими смужками, після чого покладіть у миску.
  2. Додайте трохи солі, ксиліт і необхідні спеції.
  3. Влийте оцет, добре перемішайте і залиште настоюватися не менше 30 хвилин, періодично перемішуючи.

Смачного!

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