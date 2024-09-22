Маринована цибуля – універсальний додаток до безлічі страв. Сендвічі, салати, паста заграють особливим смаковим відтінком, який додасть колориту будь-якій трапезі. Готуємо за рецептом порталу praktykulinarni.

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Рецепт маринованої червоної цибулі

Час: 5 хвилин

Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 середні червоні цибулини;

– дрібка солі;

– 3 чайні ложки ксиліту (або іншого підсолоджувача);

– 10 – 12 гвоздик;

– 1/2 чайної ложки перцю горошком;

– шматочок кориці;

– 3 – 4 столові ложки оцту (рисового або білого винного);

– додатково: насіння коріандру, бадьян, кмин, дрібка каррі.

Приготування:

Почистіть цибулю, розріжте навпіл і наріжте тонкими смужками, після чого покладіть у миску. Додайте трохи солі, ксиліт і необхідні спеції. Влийте оцет, добре перемішайте і залиште настоюватися не менше 30 хвилин, періодично перемішуючи.

Смачного!

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