Цікаво, що для бананового молока не потрібно власне молока. Втім, якщо ви маєте вдома малечу, то легко можете одразу приготувати молочний коктейль з бананом – він точно буде доречним.

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Як приготувати бананове молоко

Усе, що потрібно – почистити кілька бананів, нарізати їх шматочками та помістити у чашу блендера. Після цього потрібно почати збивати, поволі додаючи воду.

Вам потрібно досягнути консистенції молока або рідкої сметани. Яким саме буде результат – регулюєте ви на власне вподобання.

Радість для дорослих та дітей / Фото Unsplash

Якщо ви полюбляєте експерименти з кавою, то можете заморозити бананове молоко кубиками та додавати по одному до ранкового напою. Також цей інгредієнт можна використовувати всюди, де будете вважати це доцільним, особливо – в дитячих стравах.

Він буде зіркою вашого столу: неймовірний салат з простих інгредієнтів.