Цей рецепт дозволить відчути себе справжнім кулінарним професіоналом. У приготуванні цього соусу криється справжнє мистецтво здобути фантастичні смаки навіть з найпростіших інгредієнтів, переконує видання haps.

Читайте також Три інгредієнти – і вишуканий десерт на вашому столі: як зробити молочні кульки

Рецепт грибного соусу

Час: 20 хвилин

Порцій: 4

Інгредінти:

– 300 – 400 грамів печериць;

– 1 середня цибулина;

– 2 зубчики часнику,

– вершкове масло,

– 1/3 склянки вершків 30%,

– сіль, перець, петрушка до смаку.

Приготування:

Почистіть гриби та наріжте їх пластинками. Подрібніть цибулю, а часник пропустіть через прес. На сковороді розігрійте столову ложку вершкового масла і обсмажте цибулю до прозорості. Додайте часник і трохи його підсмажте. Потім додайте гриби й обсмажуйте їх близько 7 хвилин, доки не випарується вся рідина. Приправте гриби сіллю і перцем. Додайте ще половину столової ложки вершкового масла й трохи підрум'яньте. Після цього додайте подрібнену петрушку та вершки. Ретельно перемішайте соус і тушкуйте на слабкому вогні протягом 5 хвилин. За потреби додайте сіль і перець. Подавайте готовий соус з макаронами, звареними аль денте, або з картоплею та м'ясом.

Смачного!

Це можна зробити легко і швидко: як в мить зняти шкірку з помідорів.