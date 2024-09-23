Цей рецепт дозволить відчути себе справжнім кулінарним професіоналом. У приготуванні цього соусу криється справжнє мистецтво здобути фантастичні смаки навіть з найпростіших інгредієнтів, переконує видання haps.
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Рецепт грибного соусу
Час: 20 хвилин
Порцій: 4
Інгредінти:
– 300 – 400 грамів печериць;
– 1 середня цибулина;
– 2 зубчики часнику,
– вершкове масло,
– 1/3 склянки вершків 30%,
– сіль, перець, петрушка до смаку.
Приготування:
- Почистіть гриби та наріжте їх пластинками. Подрібніть цибулю, а часник пропустіть через прес.
- На сковороді розігрійте столову ложку вершкового масла і обсмажте цибулю до прозорості. Додайте часник і трохи його підсмажте.
- Потім додайте гриби й обсмажуйте їх близько 7 хвилин, доки не випарується вся рідина.
- Приправте гриби сіллю і перцем. Додайте ще половину столової ложки вершкового масла й трохи підрум'яньте.
- Після цього додайте подрібнену петрушку та вершки. Ретельно перемішайте соус і тушкуйте на слабкому вогні протягом 5 хвилин. За потреби додайте сіль і перець.
- Подавайте готовий соус з макаронами, звареними аль денте, або з картоплею та м'ясом.
Смачного!
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