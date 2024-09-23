Молочні кульки – це замах на витонченість з доступними інгредієнтами. Гості благатимуть у вас їх рецепт, адже навряд чи куштували щось подібне раніше. Рецептом поділився портал Ukr.Media.

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Рецепт молочних кульок

Час: 15 хвиин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 180 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів згущеного молока;

– 2 столові ложки сухого молока;

– какао для посипки.

Приготування:

Нагрійте кукурудзяний крохмаль на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки температура не досягне 90 градусів. Відкладіть 3 столові ложки крохмалю в окрему ємність. До решти додайте сухе та згущене молоко, ретельно замісіть тісто до однорідної консистенції. Краще працювати в рукавичках. З отриманого тіста сформуйте маленькі кульки. Обкачайте кожну в кукурудзяному крохмалі. Перед подачею посипаємо кульки какао.

Смачного!

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