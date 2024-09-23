Молочні кульки – це замах на витонченість з доступними інгредієнтами. Гості благатимуть у вас їх рецепт, адже навряд чи куштували щось подібне раніше. Рецептом поділився портал Ukr.Media.
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Рецепт молочних кульок
Час: 15 хвиин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 180 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 200 грамів згущеного молока;
– 2 столові ложки сухого молока;
– какао для посипки.
Приготування:
Нагрійте кукурудзяний крохмаль на слабкому вогні, постійно помішуючи, поки температура не досягне 90 градусів.
Відкладіть 3 столові ложки крохмалю в окрему ємність.
До решти додайте сухе та згущене молоко, ретельно замісіть тісто до однорідної консистенції. Краще працювати в рукавичках.
З отриманого тіста сформуйте маленькі кульки.
Обкачайте кожну в кукурудзяному крохмалі.
Перед подачею посипаємо кульки какао.
Смачного!
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