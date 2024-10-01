Підібрати щось до смаку дітям важко, адже вони так полюбляють усе шкідливе. Втім, деякі експерименти цілком успішні, як от, наприклад, арабський лимонад, рецептом якого ділиться Ukr.Media.

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Рецепт арабського лимонаду

Час: 10 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 лайми;

– 1 літр води;

– жменя листочків м'яти;

– цукор – до смаку.

Приготування:

Лайм нарізаємо дольками, листочки м'яти відокремлюємо від гілочок. Кладемо лайм та м'яту у високу ємність, додаємо цукор та заливаємо водою. Ідеально буде перемішати все за допомогою занурювального блендера.

Смачного!

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