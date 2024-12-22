Пісні голубці з картоплею додадуть колориту святвечірній трапезі. Втім, досить спробувати їх лише раз, аби почати готувати за кожної зручної нагоди. 24 Канал радить спробувати рецепт з інстаграму karinafisenkova.

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Рецепт пісних голубців з картоплею

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 велика капустина;

– 3 варені картоплини;

– 10 – 11 сирих картоплин;

– 3 – 4 цибулини;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Спершу підготуйте листя капусти. Закип'ятіть велику каструлю води, обережно виріжте качан, не розрізаючи голівку капусти, і опустіть її в окріп. Варіть приблизно 30 хвилин, потім розберіть капусту на окремі листки. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Підсмажте її на розігрітій олії до золотистого кольору. Сиру картоплю натріть на тертці або подрібніть у блендері. Варену картоплю перетворіть на пюре. З’єднайте обидва види картоплі з підсмаженою цибулею, додайте сіль і перець до смаку, добре перемішайте. Загорніть приготовану начинку в запарене капустяне листя. Сформовані голубці викладайте щільно один до одного в каструлю. Залийте голубці водою, щоб вони були повністю покриті. Варіть на середньому вогні 50 – 60 хвилин. Щоб голубці не підгоріли, викладіть на дно каструлі кілька капустяних листків. Подавайте гарячими разом із грибною підливою, томатним соусом або сметаною.

Смачного!

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