Пісні голубці з картоплею додадуть колориту святвечірній трапезі. Втім, досить спробувати їх лише раз, аби почати готувати за кожної зручної нагоди. 24 Канал радить спробувати рецепт з інстаграму karinafisenkova.
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Рецепт пісних голубців з картоплею
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 велика капустина;
– 3 варені картоплини;
– 10 – 11 сирих картоплин;
– 3 – 4 цибулини;
– сіль, перець до смаку.
Приготування:
Спершу підготуйте листя капусти. Закип'ятіть велику каструлю води, обережно виріжте качан, не розрізаючи голівку капусти, і опустіть її в окріп. Варіть приблизно 30 хвилин, потім розберіть капусту на окремі листки.
Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Підсмажте її на розігрітій олії до золотистого кольору.
Сиру картоплю натріть на тертці або подрібніть у блендері. Варену картоплю перетворіть на пюре. З’єднайте обидва види картоплі з підсмаженою цибулею, додайте сіль і перець до смаку, добре перемішайте.
Загорніть приготовану начинку в запарене капустяне листя. Сформовані голубці викладайте щільно один до одного в каструлю.
Залийте голубці водою, щоб вони були повністю покриті. Варіть на середньому вогні 50 – 60 хвилин. Щоб голубці не підгоріли, викладіть на дно каструлі кілька капустяних листків.
Подавайте гарячими разом із грибною підливою, томатним соусом або сметаною.
Смачного!
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