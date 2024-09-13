Виноград – це подарунок осені, яким потрібно скористатися "на повну". Вино, соки та десерти ви вже пробували, а як щодо оригінального пирога з цибулею?
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Рецепт пирога з виноградом та цибулею
Час: 45 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 450 грамів листкового тіста;
– 250 грамів винограду;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 1 червона цибуля;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– 50 мілілітрів сухого білого вина;
– дрібка солі;
– дрібка чорного перцю;
– 80 грамів твердого сиру;
– зелень до смаку.
Приготування:
- Заздалегідь дістаємо листкове тісто і розморожуємо його.
- Деко або форму застеляємо папером для випічки й акуратно переносимо на нього тісто.
- Робимо по периметру тіста надрізи гострим ножем, малюючи своєрідну рамку, так, щоб не прорізати тісто наскрізь.
- Чистимо цибулини і нарізаємо їх тонкими кільцями. Розігріваємо сковорідку і розтоплюємо на ній вершкове масло. Викладаємо цибулю, вливаємо вино і додаємо сіль та перець.
- Готуємо, помішуючи, на середньому вогні 3 – 5 хвилин. За цей час вино повністю випарується, а цибуля стане карамельною.
- Викладаємо цибулю на листкове тісто.
- Натираємо на крупній тертці твердий сир і посипаємо ним цибулю.
- Миємо виноград, знімаємо його з гілочок і розкладаємо зверху, притрушуємо зеленню.
- Ставимо пиріг у розігріту до 220 градусів духовку і випікаємо впродовж 15 хвилин.
Смачного!
Вона оспівана в літературі: готуємо давню українську страву.