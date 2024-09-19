Інколи для приготування шедевральних закусок не потрібно складних інгредієнтів та маніпуляцій. З правильним рецептом є можливість отримати неймовірний результат, доклавши мінімум зусиль, повідомляє Eatingwell.

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Рецепт огіркових рулетиків з вершковим сиром

Час: 20 хвилин

Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 великий огірок;

– 115 грамів вершкового сиру;

– 2 столові ложки натурального йогурту;

– 2 столові ложки нарізаної свіжої цибулі;

– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Чистимо огірок, обрізаємо кінці та за допомогою овочечистки розрізаємо його уздовж на тоненькі смужки. Змішуємо вершковий сир, йогурт, цибулю, кріп, солимо та перчимо. Викладаємо суміш на смужки огірка. Формуємо рулетики. Подаємо до столу одразу після приготування.

Смачного!

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