Інколи для приготування шедевральних закусок не потрібно складних інгредієнтів та маніпуляцій. З правильним рецептом є можливість отримати неймовірний результат, доклавши мінімум зусиль, повідомляє Eatingwell.
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Рецепт огіркових рулетиків з вершковим сиром
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 великий огірок;
– 115 грамів вершкового сиру;
– 2 столові ложки натурального йогурту;
– 2 столові ложки нарізаної свіжої цибулі;
– 2 столові ложки подрібненого свіжого кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Чистимо огірок, обрізаємо кінці та за допомогою овочечистки розрізаємо його уздовж на тоненькі смужки.
- Змішуємо вершковий сир, йогурт, цибулю, кріп, солимо та перчимо.
- Викладаємо суміш на смужки огірка.
- Формуємо рулетики.
- Подаємо до столу одразу після приготування.
Смачного!
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