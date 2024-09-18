Цей лайфхак стане одним з ваших улюблених кулінарних прийомів. Забудьте про плаваючі у супі додатки, які ви не будете їсти – більше вони вас не потурбують.

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Оригінальний спосіб додавання спецій у суп

Усе, що вам потрібно – це невеличкий квадратик звичайної марлі. Розкладіть її та покладіть в неї усе, що прикрасить смак вашого супу: лаврове листя, петрушку, перець горошком та інші додатки.

Ароматний суп, в якому немає нічого зайвого / Фото Pixabay

Після цього з'єднуємо краї марлі та зав'язуємо у пучок. В такий спосіб в нас повинен вийти мішечок з ароматними додатками.

Кладемо мішечок у суп та даємо страві увібрати усі його смаки та аромати. Після приготування виймаємо мішечок – і вуаля, у вашій страві не плаватиме жоден "зайвий" інгредієнт.

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