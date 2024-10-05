Пластикові контейнери призначені виключно для зберігання продуктів. Розігрівання їжі в пластику може становити потенційний ризик для здоров'я. Ця звичка перетворює їжу на отруту, інформує Ukr.Media.

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Яку помилку роблять, коли гріють їжу у мікрохвильовці

Експерти виявили, що підвищені температури сприяють вивільненню хімічних речовин і мікропластику в навколишнє середовище. І те, й інше потрапляє в їжу.

З'єднання під назвою бісфенол А вчені вважають особливо небезпечним. Тривалий вплив може призвести до значних довгострокових наслідків для здоров'я. Зокрема, цю речовину пов'язують з поведінковими проблемами та когнітивними розладами, особливо серед дітей та немовлят.

Також фталати, які зазвичай містяться в пластику, можуть проникати в харчові продукти, під час розігрівання. Експерти попереджають, що вплив цих хімічних речовин може призвести до серйозних наслідків, включаючи передчасні пологи, підвищений ризик розвитку астми та неврологічних порушень розвитку.

Третя проблема – PFA, речовини, які називають вічними хімікатами. Їхнє потрапляння в організм пов'язують з таким грізним захворюванням, як рак яєчок.

Продукти з високим вмістом жирів і кислот піддаються найбільшому ризику забруднення хімічними речовинами, присутніми в пластикових контейнерах, при нагріванні. Такі продукти, як олія, сири, томатний соус та оцет, можуть призвести до збільшення вмісту мікропластику та токсичних сполук у їжі.

Як наслідок, те, що мало бути корисною домашньою вечерею, може ненавмисно перетворитися на токсичний "хімічний суп".

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