Цей креативний рецепт бутербродів зі шпротами є інтерпретацією класичної страви. Традиційно ці бутерброди складаються з грінок, намазаних вершковим маслом, зверху на які кладеться риба та корнішони. Однак 24 канал пропонує піти далі, додавши до них сирний салат.
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Рецепт бутербродів зі шпротами по-новому
- Час: 20
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 150 грамів плавленого сиру;
– 2 зубки часнику;
– 3 столові ложки майонезу;
– 8 скибочок тостового хліба;
– гірчиця;
– 2 огірки мариновані;
– петрушка для прикрашання.
Приготування:
Скибочки тостового хліба трохи підсмажте на сковороді або підсушіть у тостері.
Яйця зваріть круто, остудіть, почистьте і натріть на дрібну терку.
Плавлений сирок і часник також натріть на терку. Змішайте яйця і сиркову масу, додайте майонез, гірчицю і добре перемішайте.
Намастіть скибочки хліба сирним салатом, викладіть зверху шпроти та скибочки маринованих огірків і прикрасьте петрушкою.
Смачного!
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