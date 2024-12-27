Цей креативний рецепт бутербродів зі шпротами є інтерпретацією класичної страви. Традиційно ці бутерброди складаються з грінок, намазаних вершковим маслом, зверху на які кладеться риба та корнішони. Однак 24 канал пропонує піти далі, додавши до них сирний салат.

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Рецепт бутербродів зі шпротами по-новому

Час: 20

20 Порції: 8

Інгредієнти:

– 5 яєць;

– 150 грамів плавленого сиру;

– 2 зубки часнику;

– 3 столові ложки майонезу;

– 8 скибочок тостового хліба;

– гірчиця;

– 2 огірки мариновані;

– петрушка для прикрашання.

Приготування:

Скибочки тостового хліба трохи підсмажте на сковороді або підсушіть у тостері. Яйця зваріть круто, остудіть, почистьте і натріть на дрібну терку. Плавлений сирок і часник також натріть на терку. Змішайте яйця і сиркову масу, додайте майонез, гірчицю і добре перемішайте. Намастіть скибочки хліба сирним салатом, викладіть зверху шпроти та скибочки маринованих огірків і прикрасьте петрушкою.

Смачного!

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