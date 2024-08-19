Така страва ідеально підійде навіть до святкового столу. Яблука додадуть їй особливого смаку.
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Рецепт запіканки з сосисками та кабачками
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- На велике деко або у форму для запікання викладіть кружальця кабачків, шматочки яблука та сосиски. Посипте нарізаною цибулею.
- Збризніть столовою ложкою олії, посоліть, поперчіть та відправте у духовку на 20 хвилин.
- Мед, гірчицю та олію, яка залишилася, змішайте в окремій мисочці. Полийте соусом сосиски з усіх сторін та поверніть у духовку ще на кілька хвилин.
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