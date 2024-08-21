Для приготування використовується так звана "затірка" – суміш із яйця та борошна. Колись цю страву готували щодня, тож спробуйте і ви.

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Затірка – старовинний рецепт

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 6 – 7 столових ложок борошна;

– 2 яйця;

– 2 столові ложки води;

– 100 – 200 грамів курки;

– 4 – 5 середніх картоплин;

– середня цибулина;

– середня морквина;

– невеликий лавровий листок;

– сіль до смаку;

– 3 – 4 горошини чорного перцю;

– олія для смаження;

– шматочок вершкового масла.

Приготування:

Курку відваріть до готовності в 1,5 літра підсоленої води. Для затірки змішайте 1 яйце і 2 столові ложки води. В іншу миску насипте борошно. Занурте руки в яйце, а потім – у борошно. Потріть руки над тарілкою. Продовжуйте, поки не закінчиться яєчна маса. Викладіть готову затірку в друшляк, трохи потрясіть, щоб зсипалося зайве борошно. Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій терці. Цибулю обсмажте на олії до прозорості. Окремо обсмажте до м'якості моркву. Картоплю наріжте кубиками. Бульйон доведіть до кипіння, покладіть лавровий листок, перець. Додайте картоплю, варіть до напівготовності. Викладіть обсмажену моркву із цибулею. Додайте затірку, варіть ще 10 хвилин. Друге яйце трохи збийте. Помішуючи суп, поступово влийте яйце в каструлю. Проваріть 2 хвилини та вимкніть вогонь. Додайте вершкове масло й нарізане дрібними шматочками м'ясо.

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