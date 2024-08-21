Для приготування використовується так звана "затірка" – суміш із яйця та борошна. Колись цю страву готували щодня, тож спробуйте і ви.
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Затірка – старовинний рецепт
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 6 – 7 столових ложок борошна;
– 2 яйця;
– 2 столові ложки води;
– 100 – 200 грамів курки;
– 4 – 5 середніх картоплин;
– середня цибулина;
– середня морквина;
– невеликий лавровий листок;
– сіль до смаку;
– 3 – 4 горошини чорного перцю;
– олія для смаження;
– шматочок вершкового масла.
Приготування:
- Курку відваріть до готовності в 1,5 літра підсоленої води.
- Для затірки змішайте 1 яйце і 2 столові ложки води. В іншу миску насипте борошно.
- Занурте руки в яйце, а потім – у борошно. Потріть руки над тарілкою. Продовжуйте, поки не закінчиться яєчна маса.
- Викладіть готову затірку в друшляк, трохи потрясіть, щоб зсипалося зайве борошно.
- Цибулю дрібно наріжте, а моркву натріть на великій терці.
- Цибулю обсмажте на олії до прозорості. Окремо обсмажте до м'якості моркву.
- Картоплю наріжте кубиками.
- Бульйон доведіть до кипіння, покладіть лавровий листок, перець. Додайте картоплю, варіть до напівготовності.
- Викладіть обсмажену моркву із цибулею. Додайте затірку, варіть ще 10 хвилин.
- Друге яйце трохи збийте. Помішуючи суп, поступово влийте яйце в каструлю. Проваріть 2 хвилини та вимкніть вогонь.
- Додайте вершкове масло й нарізане дрібними шматочками м'ясо.
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