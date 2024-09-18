У Криму пройшовся смерч: моторошне відео
У Криму продовжує вирувати стихія. Місцевим жителям вдалося зняти на відео смерч.
Сталося це у той самий час, як у Європі на повну вирує циклон "Борис". Інтенсивні зливи призвели до швидкого підвищення рівня води на контенті.
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Смерч у Криму
Повідомляється, що смерч він пройшов над морем біля Кара-Дагу – гірського масиву у південно-східній частині півострова. Цікаво також те, що це єдиний древній вулкан, що зберігся в Східній Європі та Україні.
"Страшно красиво", – пишуть місцеві телеграм-канали.
Смерч зафіксували у Криму: дивіться відео
Як утворюється смерч
Коли в небі утворюються потужні купчасто-дощові хмари, з яких випадають зливи у супроводі граду, з їх нижньої межі розвивається вихор, який поступово доходить до земної поверхні. Саме це явище називається смерчем або торнадо.