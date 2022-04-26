"Смерчі" по Миколаєву, колаборанти у Херсоні і провокації у Придністров'ї: ситуація на Півдні
Джерело:Оперативне командування "Південь"
На Херсонщині та на окупованій частині Миколаївщини окупанти продовжують готуватись до так званого "референдуму". Тим часом на території невизнаного Придністров'я значно зросла кількість провокацій.
У Херсонській та Миколаївській областях окупанти перекривають виїзди з населених пунктів. Також росіяни захоплюють будівлі органів місцевої влади та зривають українські прапори.
До теми Окупанти у Херсоні представили "нових" голів ОДА та мерії – колаборантів Сальдо і Кобеця
Росіяни збирають персональні дані місцевих мешканців
Загарбники прикидаються, наче збирають дані для гуманітарної допомоги. Насправді ця інформація потрібна їм для того, аби влаштувати квазіреферендум і сфабрикувати результати голосування.
Миколаїв обстріляли зі "Смерчів"
Вночі російські війська обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню "Смерч". Постраждали житлові будинки, загинув місцевий мешканець. Вороги навіть продовжують обстрілювати населені пункти, з яких вже відступили.
Таким чином здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення, яке ворог використовую, як мирний щит своїх позицій,
– пояснили в оперативному командуванні "Південь".
На Одещині тим часом виявляють колаборантів та агітаторів за "русскій мір". Також значно зросла кількість провокацій в Придністров'ї. У невизнаній республіці поширюють фейки, що начебто Україна хоче завдати удари по її території.Зверніть увагу! На Півдні України досі зберігається висока загроза ракетних ударів. Адже корабельне угруповання Росії в Чорному морі – незмінне.
Дивіться у відео: депутат з Молдови про ситуацію у Придністров'ї