"Смерчі" по Миколаєву, колаборанти у Херсоні і провокації у Придністров'ї: ситуація на Півдні

На Херсонщині та на окупованій частині Миколаївщини окупанти продовжують готуватись до так званого "референдуму". Тим часом на території невизнаного Придністров'я значно зросла кількість провокацій.

У Херсонській та Миколаївській областях окупанти перекривають виїзди з населених пунктів. Також росіяни захоплюють будівлі органів місцевої влади та зривають українські прапори.

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Росіяни збирають персональні дані місцевих мешканців

Загарбники прикидаються, наче збирають дані для гуманітарної допомоги. Насправді ця інформація потрібна їм для того, аби влаштувати квазіреферендум і сфабрикувати результати голосування.

Миколаїв обстріляли зі "Смерчів"

Вночі російські війська обстріляли Миколаїв із систем залпового вогню "Смерч". Постраждали житлові будинки, загинув місцевий мешканець. Вороги навіть продовжують обстрілювати населені пункти, з яких вже відступили.

Таким чином здійснюється і бойовий, і психологічний тиск на місцеве населення, яке ворог використовую, як мирний щит своїх позицій,

– пояснили в оперативному командуванні "Південь".

На Одещині тим часом виявляють колаборантів та агітаторів за "русскій мір". Також значно зросла кількість провокацій в Придністров'ї. У невизнаній республіці поширюють фейки, що начебто Україна хоче завдати удари по її території.

Дивіться у відео: депутат з Молдови про ситуацію у Придністров'ї

На Півдні України досі зберігається висока загроза ракетних ударів. Адже корабельне угруповання Росії в Чорному морі – незмінне.