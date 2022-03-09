Смердючий рубль вилізе вам боком, – волонтер звернувся до українських заробітчан у Росії

Багато українських громадян залишилися у Росії попри підлий напад агресора на Україну. Після такого рішення вдома їм будуть не раді.

Російські окупанти після проваленого наземного наступу зрівнюють із землею українські міста. Особливо потужних ударів ворог завдає Харкову та Маріуполю.

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Крик відчаю волонтера

Попри початок війни мільйони українців залишилися в Росії. Заробітчани працюють на тих, хто наносить ракетні удари по мирних громадянах.

Волонтер Андрій Козак запитав у них, як вони можуть спостерігати за тим, що відбувається.

9 мільйонів українців, які зараз в Росії... причому більше половини з них – звичайні заробітчани не з раніше окупованих територій... Де ви і як дивитеся на смерті дітей? Ваш смердючий "рубль" вилізе вам боком... ненавиджу!

– написав він.

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