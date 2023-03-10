Смерть 14-річної українки в Британії: що показала експертиза

4 березня на пляжі у Великій Британії знайшли тіло 14-річної дівчинки. Загибла виявилася українкою Альбіною Євко.

Іноземні ЗМІ повідомляють, що слідство отримало результати експертиз. За попередніми даними, смерть дівчинки не була насильницькою.

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Смерть не викликає підозр у правоохоронців

14-річну українку знайшли без свідомості на пляжі Доліш. Альбіну терміново вертольотом доправили до лікарні, але це не допомогло – дівчинка померла.

У The Guardian зазначили, що слідство вже отримало результати експертиз. У поліції вважають, що смерть дівчинки не є підозрілою.

Місцева інспекторка Беккі Девіс повідомила, що правоохоронці перевірили камери відеонагляду, телефон дівчинки та провели низку експертиз. Жодних доказів насильницької смерті та втручання третіх осіб не було виявлено.

Після патологоанатомічного дослідження поліція Девона і Корнуолла заявила, що може підтвердити відсутність причетності третіх осіб до смерті Альбіни. Ця смерть не викликає підозр,

– зазначили у виданні.

Що відомо про українку

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Альбіна приїхала з матір’ю Інною Євко до Британії. Як запевнила Беккі Девіс, дівчинка дуже добре пристосувалася до життя у Великій Британії після переїзду з України.

Альбіні подобалося жити біля моря. Вона старанно навчалася та знайшла нових друзів – як українців, так і британців.

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