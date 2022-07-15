Сім'я загиблого британця Пола Урі звинуватила росію в його смерті

Британець Пол Урі, якого утримували у полоні бойовики так званої "днр", помер 10 липня. Як заявили окупанти, причиною смерті стали "хронічні хвороби".

Водночас батьки британця не згідні з медичним висновком терористів. Вони вважають, що саме росія винна у смерті їхнього сина.

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Батьки Пола Урі прокоментували смерть сина

У інтерв'ю BBC батьки Пола Урі заявили, що росіяни перекрили їхньому сину доступ до медичної допомоги та дозволили йому померти. Зокрема, чоловіку було заборонено контактувати із Червоним Хрестом. Наразі матір британця Лінда прагне довідатися, як насправді загинув Пол.

Батько Пола додав, що шанси на повернення тіла у Велику Британію залишаються низькими. Цілком ймовірно, що таким чином окупанти намагатимуться приховати докази чергових звірств.

Нагадаємо, британська гуманітарна організація Presidium Network, що працює в Україні, поширила заяву Лінди Урі, в якій було сказано, що в її сина діабет першого типу, а отже – йому необхідний інсулін. Жінка також зверталася за допомогою до МЗС Великої Британії та неодноразово наголошувала, що її син не має великого досвіду участі не лише у військових, але й у гуманітарних операціях.

МЗС Великої Б ританії виклика ло посла р осії в Лондоні

Урі працював волонтером в одній з громадських організацій, яка допомагала постраждалим внаслідок війни.

Після того, як представники "днр" заявили про смерть полоненого британця Пола Урі, МЗС Великої Британії викликало посла росії андрія келіна, щоб висловити занепокоєння через останні новини.

Я вражена повідомленнями про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі під час утримання під вартою. росія повинна понести повну відповідальність за це,

– заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Водночас Трасс доручила своєму заступнику Тіму Барроу з'ясувати причини смерті Урі. Дипломат вимагатиме, щоб сторона країни-агресорки виконала свої зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом.

Також у британському МЗС повідомили, що обговорюють смерть Урі з українською владою та підтримують контакти з родиною загиблого.

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