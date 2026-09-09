Поліція Київської області розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини трагедії.

Що відомо про трагедію?

Інцидент стався у вівторок, 8 вересня, близько 15:00 у Борисполі. Новонароджена дівчинка впала з балкона шостого поверху.

За інформацією правоохоронців, дитина на момент падіння перебувала на балконі разом із матір’ю. За словами очевидців, жінка випустила немовля з рук, після чого дівчинка впала з висоти.

Дитину доправили до лікарні, однак медикам не вдалося її врятувати. Від отриманих унаслідок падіння травм новонароджена померла.

Відомо, що дівчинці було лише п’ять днів від народження. Наразі слідчі Бориспільського районного управління поліції з’ясовують причини та всі деталі трагедії.

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події та з’ясовує, що саме призвело до падіння дитини.

Нагадаємо, на Одещині правоохоронці розслідують смерть 5-річного хлопчика, який отримав смертельне поранення. 31 серпня до поліції від медиків надійшло повідомлення про госпіталізацію дитини у важкому стані. Мати хлопчика розповіла, що він нібито травмувався у дворі під час гри з молодшою сестрою.

Однак після смерті дитини та проведення розтину в його голові виявили кулю для пневматичної зброї. Поліцейські встановили, що до загибелі хлопчика причетний 30-річний співмешканець його матері. За даними слідства, 28-річна жінка знала про обставини поранення сина, однак свідомо приховала цей факт.

Обох фігурантів затримали, наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. За фактом трагедії правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за статтями про умисне вбивство малолітньої дитини та приховування особливо тяжкого злочину.

Наразі слідчі дії та судові експертизи тривають, щоб встановити всі обставини та причини смерті дитини.