Донька Фаріон розповіла про передчуття мовознавиці перед вбивством

Донька мовознавиці Ірини Фаріон розповіла, що її мати мала дивні передчуття перед смертю. Вона телефонувала їй в останні тижні та ставила деякі питання стосовно безпеки сім'ї.

Водночас жодних прямих побоювань мовознавиця не висловлювала. Як розповіла Софія, перед смертю загибла також не розповідала, що отримувала якісь погрози.

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У Фаріон перед смертю було дивне передчуття

В останні тижні вона мені телефонувала і питала, чи я зачинила вікна і двері. Щодня ввечері телефонувала і питала, чи ми вдома, чи я забрала дітей. Вона мене берегла і ніколи не говорила мені про свої побоювання чи передчуття. Але коли ми йшли вулицею, мама не любила, щоб позаду хтось йшов. Вона зупинялася, пропускала ту людину, тоді йшла далі,

– розповіла донька мовознавиці.

Софія також пригадала слова своєї матері: "Я не боюся своєї смерті, бо такі, як я, своєю смертю не вмирають". За словами жінки, правду, яку постійно говорила її мама, завжди боялися, адже суспільство "деколи не доростає до правди".

"Того, що її вб'ють посеред білого дня у Львові, біля власного дому, на очах у купи людей – вона точно уявити не могла", – сказала Софія та додала, що не відкидає ймовірності російського сліду у справі стосовно вбивства її матері.

Причиною цього, за її словами, є той факт, що росіяни неодноразово, ще з давніх-давен вбивали українську інтелігенцію. На запитання, чи вірить донька Фаріон, що слідство знайде замовника вбивства, вона відповіла, що наразі коментувати цього не може.

Нагадаємо, що 25 липня затримали підозрюваного у вбивстві мовознавиці. Відомо, що йому оголосили про підозру. За словами глави МВС, є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю.