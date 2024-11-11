Залишив у машині та забув відвезти до дитсадка: у США помер однорічний хлопчик

Батько випадково залишив свого однорічного сина в машині на задньому сидінні. Провівши весь день в автівці, хлопчик помер.

Однорічна дитина весь день провела в батьковій автівці та згодом померла, передає 24 Канал з посиланням на ABC Action News.

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Що відомо про смерть хлопчика

Інцидент трапився у середу 6 листопада. Батько після роботи поїхав забирати сина з Центру розвитку дитини "Бейфронт" в Сент-Пітерсберзі, що у Флориді. Він поспілкувався з працівниками закладу та зрозумів, що не завозив сина.

Згодом на автостоянку викликали екстрені служби. Дитині намагалися зробити штучне дихання, проте її не вдалося врятувати.

Прессекретарка департаменту поліції Сент-Пітерсберга Йоланда Фернандес стверджує, що батько забув висадити сина, коли їхав на зустріч, яка не входила в його звичайний розпорядок дня. Він мав висадити хлопчика на набережній, перед тим, як повернутися додому.

Наразі проводиться розтин тіла. Поліція з'ясовує точні деталі смерті дитини. Батькові можуть висунути звинувачення.

Раніше 24 Канал повідомляв, що мама стрибнула в Ніагарський водоспад з двома дітьми з висоти 60 метрів. Інцидент трапився в районі острова Луна та, ймовірно, був навмисним.