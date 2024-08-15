Ні слова про тромб: через пів року у Росії назвали офіційну причину смерті Навального

У лютому 2024 року у виправній колонії помер російський опозиціонер Алєксєй Навальний. Лише минулого тижня дружина політика отримала документ, у якому було вказано причину смерті чоловіка.

Йдеться про постанову щодо відмови у порушенні кримінальної справи. Слідчій комітет Росії стверджує, що причиною є "відсутність складу злочину" у смерті Навального.

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Смерть Навального

У документі, який опублікувала Юлія Навальна, зазначено, що смерть політика настала внаслідок "комбінованого захворювання". Під час розтину Навального у нього нібито знайшли цілий "букет" хронічних хвороб – від панкреатиту до гриж. Водночас у відмові немає жодної згадки про відрив тромбу, на який списувала смерть опозиціонера пропаганда.

Російські ЗМІ пишуть, що в колонію в Харпі Алєксєй Навального привезли в грудні і помістили на двотижневий карантин. Згідно з документами він пройшов "обов'язкове медичне дослідження, яке включає огляд лікарями-фахівцями, рентгено-флюорографічні та лабораторні дослідження".

Це повноцінне дослідження, лікарями, і проведене воно було зовсім недавно. Де був увесь цей букет хвороб, який за версією слідства, привів його до смерті за місяць? Чому не лікували, якщо все так погано? Щоправда, це не діагноз ніякий, не результати перевірки – а знущання,

– зазначає Навальна.

Дружина політика скаржиться, що так і не змогла отримати ні відео з камер спостереження, ні записів з відеорегістраторів працівників колонії.