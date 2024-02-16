У документальному фільмі 2022 року російський "опозиціонер" звернувся до своїх співгромадян на випадок своєї смерті. Він закликав росіян не здаватися та "нє бєздєйствовать".

У фільмі "Навальний", за який режисер Деніел Рор отримав "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм", так званий опозиціонер активно звертався до росіян. Він, ймовірно, сподівався на їх бурхливу реакцію у разі його смерті та те, що вони продовжать його "справу".

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Що казав Навальний

Олексій Навальний свято вірив, що Кремль може зважитися на його вбивство лише тоді, коли російська "опозиція" буде "надзвичайно сильною". Ймовірно, саме 16 лютого 2024 року "славнозвісні" борці з Путіним досягли піку у результатах своєї діяльності...

Не можна здаватися. Якщо це сталося, це означає, що ми надзвичайно сильні в цей момент, якщо вони вирішили мене вбити. Потрібно використати цю силу. Не здаватися,

– закликав "опозиціонер" своїх послідовників.

Кремлівський режим Навальний у фільмі називав "гнітом поганих чуваків", а "хороших росіян" – "добрими людьми".

Пам'ятайте, що ми величезна сила, яка перебуває під гнітом цих поганих чуваків лише тому, що ми не можемо усвідомити, наскільки справді ми сильні. Все, що потрібне для торжества зла – бездіяльність добрих людей,

– розповідав Навальний у фільмі.

Отже, виходить, що борцям з Путіним просто не вистачало усвідомлення. Тому мабуть, вже зовсім скоро ми побачимо усю силу "протесту" цих "добрих людей", як побачили і в лютому 2022 року.

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